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Какой праздник сегодня, 21 апреля

Каждый год 21 апреля отмечают Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Впервые этот день отмечался в более чем 50 странах мира 21 апреля 2002 года.

В 2017 году при поддержке Генеральной ассамблеи ООН Всемирный день творчества и инновационной деятельности стал официальным международным мероприятием.

Также 21 апреля свой день рождения празднует королева Великобритании Елизавета II.

Именины в этот день празднуют Иван, Родион, Иосиф, Мария, Юлия, Яков.

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По православному календарю, 21 апреля чествуют память святого Иродиона, который был казнен за свою веру.

Приметы на 21 апреля:

  • Если в этот день яркая солнечная погода, то будет раннее лето.
  • Если теплый вечер и тихая ночь, то будет жаркое и сухое лето.
  • Если в этот день туманное утро, то жди ненастья в летние дни.

Что нельзя делать 21 апреля:

  • Нельзя засорять воду, реки, озера. Также было бы хорошо почистить их и берег вокруг.
  • Нельзя грустить и думать о плохом.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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