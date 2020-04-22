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Факты / Lifestyle

День Земли 2020: Google создал праздничный дудл

Google представил праздничный дудл, который посвятил Дню Земли. В частности, он обращает внимание на проблему массового вымирания пчел.

Дудл сделан в виде игры, в которой все желающие могут опылять цветы вместе с пчелой и узнавать интересные факты об этих насекомых.

К примеру, одним из таких является то, что без опыления пчелами не было бы двух третей урожая на планете и 85% цветковых растений.

день землі 2020

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Поэтому именно таким образом Google призывает человечество обратить внимание на массовое вымирание пчел в мире.

Напомним, ранее Google создал дудл о важности карантина из-за коронавируса, в котором объяснил, почему важно оставаться дома.

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