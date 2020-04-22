Илон Маск запускает новую партию спутников Starlink несмотря на пандемию Сovid-19

Компания Илона Маска SpaceX при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в среду должна запустить на орбиту очередную группу из 60 микроспутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Запуск планируется осуществить со стартового комплекса LC-39 на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в 15.37 по времени Восточного побережья США.

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Запуск ракеты будут проводить, несмотря на пандемию коронавируса. Командование космодрома уверяет, что там принимаются необходимые меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения Covid-19.

Это будет седьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Ранее Факті ICTV писали, что американская компания SpaceX заключила соглашение с Space Adventures для осуществления коммерческих полетов туристов в космос.