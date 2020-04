Канадец забавным видео доказал, что сохранять социальную дистанцию невозможно

Канадец Дэниэл Ротстейн создал “машину для социального дистанцирования” из трубок и пошел по улицам Торонто, чтобы доказать, как сложно поддерживать социальную дистанцию в 1,8 м, которую специалисты в области здравоохранения рекомендуют соблюдать для нераспространения коронавируса.

На видео, которое снял 30-летний мужчина, видно, что он не мог удержаться от столкновения с прохожими, автомобилями и зданиями.

Читайте: В Британии начинают испытания вакцины от коронавируса на людях

Made a Social Distance machine to show why @cityoftoronto needs to close major streets like Yonge during COVID-19. Our sidewalks are too narrow to keep a safe distance.

Tell @JohnTory and your local councillors: #streets4peopleTO!https://t.co/uUmYOxOGZv pic.twitter.com/ZiCwuSECx9

— Daniel Rotsztain (@theurbangeog) April 13, 2020