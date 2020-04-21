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Факты / Lifestyle

Канадец забавным видео доказал, что сохранять социальную дистанцию невозможно

Канадец Дэниэл Ротстейн создал “машину для социального дистанцирования” из трубок и пошел по улицам Торонто, чтобы доказать, как сложно поддерживать социальную дистанцию в 1,8 м, которую специалисты в области здравоохранения рекомендуют соблюдать для нераспространения коронавируса.

На видео, которое снял 30-летний мужчина, видно, что он не мог удержаться от столкновения с прохожими, автомобилями и зданиями.

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— Я хотел создать что-то визуальное и забавное, чтобы показать, что невозможно перемещаться по улицам, сохраняя социальную дистанцию, которую установили городские власти, — рассказал Даниэль.

К слову, работникам компании Ford выдали браслеты, которые вибрируют, когда они нарушают социальную дистанцию.

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