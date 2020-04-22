День ангела Вадима приходится на 22 апреля. Святой покровитель имени — преподобный мученик архимандрит Вадим Персидский.
Не забывайте отмечать именины Вадима и поздравить своих знакомых мужчин с праздником.
Мы собрали для вас лучшие поздравления в картинках с Днем ангела Вадима.
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Поздравления с Днем ангела Вадима в открытках
Поздравления с Днем ангела Вадима в открытках
Поздравления с Днем ангела Вадима в открытках
Поздравления с Днем ангела Вадима в открытках
С Днем ангела Вадима
Поздравления с Днем ангела Вадима
Поздравления с Днем ангела Вадима в открытках
Лучшие поздравления с Днем ангела Вадима в открытках
Лучшие поздравления с Днем ангела Вадима
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.
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