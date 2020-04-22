День ангела Вадима приходится на 22 апреля. Святой покровитель имени — преподобный мученик архимандрит Вадим Персидский.

Не забывайте отмечать именины Вадима и поздравить своих знакомых мужчин с праздником.

Мы собрали для вас лучшие поздравления в картинках с Днем ангела Вадима.

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