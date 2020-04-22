Сегодня, 22 апреля, верующие отмечают Светлую среду после Пасхи и чтят память святого мученика Евпсихия, которое всю жизнь прожил с верой.
22 апреля в мире отмечают Международный день Матери-Земли, а также Международный день секретаря.
В среду именины отмечают владельцы таких имен: Вадим, Мария, Тамара, Гавриил и Леон.
Народные приметы и традиции
- Если погода еще далека от весенней, то лето будет жарким;
- Если утром туманно и ветрено, то год будет урожайным;
- Если утром слышно пение птиц, вскоре ощутимо изменится погода;
- Если очень облачно, то стоит готовиться к ночным заморозкам.
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Что нельзя делать сегодня
Нельзя врать, кричать, а также употреблять нецензурную лексику;
Нельзя заниматься тяжелой физической работой;
Нельзя зацикливаться на негативных мыслях;
Нельзя выходить из дома без важной причины;
Нельзя раздражаться по пустякам.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.