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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, верующие отмечают Светлую среду после Пасхи и чтят память святого мученика Евпсихия, которое всю жизнь прожил с верой.

22 апреля в мире отмечают Международный день Матери-Земли, а также Международный день секретаря.

В среду именины отмечают владельцы таких имен: Вадим, Мария, Тамара, Гавриил и Леон.

Народные приметы и традиции

  • Если погода еще далека от весенней, то лето будет жарким;
  • Если утром туманно и ветрено, то год будет урожайным;
  • Если утром слышно пение птиц, вскоре ощутимо изменится погода;
  • Если очень облачно, то стоит готовиться к ночным заморозкам.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Что нельзя делать сегодня

Нельзя врать, кричать, а также употреблять нецензурную лексику;

Нельзя заниматься тяжелой физической работой;

Нельзя зацикливаться на негативных мыслях;

Нельзя выходить из дома без важной причины;

Нельзя раздражаться по пустякам.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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