В среду, 22 апреля, Луна пребывает в знаке Овен. Это 29 лунный день.
Хорошее время для важных переговоров. В этот период рекомендуется отложить дела, которые требуют особой точности и продуманности.
Есть риск, что будет понижен общий жизненный тонус организма. Также большая вероятность депрессивного состояния.
Читайте: Календарь магнитных бурь в марте 2020
Астрологи рекомендуют в 29 лунный день больше внимания уделить саморазвитию.
Хороший период для занятий спортом.
Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.