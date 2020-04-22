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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 22 апреля, лунный день

В среду, 22 апреля, Луна пребывает в знаке Овен. Это 29 лунный день.

Хорошее время для важных переговоров. В этот период рекомендуется отложить дела, которые требуют особой точности и продуманности.

Есть риск, что будет понижен общий жизненный тонус организма. Также большая вероятность депрессивного состояния.

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Астрологи рекомендуют в 29 лунный день больше внимания уделить саморазвитию.

Хороший период для занятий спортом.

Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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