День ангела Максима приходится на 23 апреля.
Получить теплые пожелания с именинами Максима будет рад любой обладатель этого имени.
Мы собрали для вас лучшие поздравления в стихах с Днем Максима.
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В именины я, Максим,
Только лучшего желаю,
Ты на всей земле – один,
Я других таких не знаю.
Пусть всегда тебе везет,
Только лучшее случится,
Ты же двигайся вперед,
Чтоб мечта сумела сбыться!
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Максим, тебя мы поздравляем!
Удачи, радости желаем,
Пусть будет в жизни всё прекрасно.
Живи счастливо, безопасно.
Желаем жить тебе с любовью.
И крепким будет пусть здоровье,
Чудесным самым – настроенье,
А нескончаемым – веселье.
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Будь удачлив и успешен,
Ангелом своим храним,
Счастья, крепкого здоровья
Пожелаю я, Максим.
Силы будут пусть и воля
За мечтой своей идти,
Пусть лишь те, кто сердцу дорог
Рядом движутся в пути.
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Желаем мы тебе, Максим,
Чтоб не было на сердце зим,
Чтобы огонь горел внутри.
Печали, горести сотри.
Будь щедрым, добрым ко всем людям.
Икрой наполнится пусть блюдо,
А кошелек пестрит деньгами,
Ковры лежат пусть под ногами.
А в отпуск — в Турцию, Мальдивы,
Где солнце, пляж, напитки, дивы.
А дома радость и уют
Тебя, Максим, всегда пусть ждут.