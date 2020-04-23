День ангела Максима мужчины празднуют 23 апреля.
Максим — римское родовое имя с латинским происхождением, которое означает самый большой, величественный, мощный.
Известными владельцами этого имени были император Максимилиан I и революционер Максимилиан Робеспьер.
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Факты ICTV публикуют лучшие поздравительные картинки в День ангела Максима 2020.
День ангела Максима: поздравления в картинках
День ангела Максима: поздравления в картинках
День ангела Максима: лучшие поздравления в картинках
Лучшие поздравления в картинках с днем ангела Максима
Поздравления в картинках с днем ангела Максима
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.
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