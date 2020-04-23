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Факты / Lifestyle

День ангела Максима — поздравления в картинках

День ангела Максима мужчины празднуют 23 апреля.

Максим — римское родовое имя с латинским происхождением, которое означает самый большой, величественный, мощный.

Известными владельцами этого имени были император Максимилиан I и революционер Максимилиан Робеспьер.

Читайте: День ангела Максима — лучшие поздравления

Факты ICTV публикуют лучшие поздравительные картинки в День ангела Максима 2020.

День ангела Максима: поздравления в картинках

День ангела Максима: поздравления в картинках

День ангела Максима: поздравления в картинках

День ангела Максима: поздравления в картинках

День ангела Максима: лучшие поздравления в картинках

День ангела Максима: лучшие поздравления в картинках

Лучшие поздравления в картинках с днем ангела Максима

Лучшие поздравления в картинках с днем ангела Максима

Поздравления в картинках с днем ангела Максима

Поздравления в картинках с днем ангела Максима

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.

Фото: Dreamstime

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