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Факты / Lifestyle

Дожди и небольшое похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В субботу, 25 апреля, дожди прогнозируют почти везде, кроме юга и части восточных областей.

Температура воздуха в южных регионах, на Закарпатье, а также в Полтавской и Харьковской областях будет достигать +18.

В других регионах на западе — от +14 до +17.

На севере и в центре +15 +17, на востоке преимущественно +16.

В Киеве дождь, ночью 5-7, днем ​​15-17 выше нуля.

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Погода на 25 квітня

В воскресенье, 26 апреля, осадки в виде дождя ожидаются на всей территории Украины, прояснение возможно лишь на крайнем западе.

На юге и востоке +17, в остальных областях температура будет колебаться в пределах +11 +14.

В столице дождь, ночью 6-8, днем ​​12-14 градусов тепла.

Погода на 26 квітня

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

Источник: Укргидрометцентр

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