В субботу, 25 апреля, дожди прогнозируют почти везде, кроме юга и части восточных областей.
Температура воздуха в южных регионах, на Закарпатье, а также в Полтавской и Харьковской областях будет достигать +18.
В других регионах на западе — от +14 до +17.
На севере и в центре +15 +17, на востоке преимущественно +16.
В Киеве дождь, ночью 5-7, днем 15-17 выше нуля.
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В воскресенье, 26 апреля, осадки в виде дождя ожидаются на всей территории Украины, прояснение возможно лишь на крайнем западе.
На юге и востоке +17, в остальных областях температура будет колебаться в пределах +11 +14.
В столице дождь, ночью 6-8, днем 12-14 градусов тепла.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.