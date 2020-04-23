Магнитные бури в апреле 2020: даты магнитных бурь

Магнитные бури в апреле нагрянут семь раз. В этом месяце ожидаются шесть слабых и одна сильная вспышка на солнце, которая вызовет дискомфорт у метеозависимых людей.

Первые колебания прогнозируются в первую неделю месяца — 1 и 7 апреля.

Самое сильное колебание магнитного поля произойдет 18 апреля.

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Магнитные бури в апреле 2020:

1 апреля

7 апреля

18 апреля

20 апреля

28, 29 и 30 апреля

Симптомы во время магнитных бурь:

сильные головные боли,

скачки давления,

слабость,

сонливость,

бессонница.

Что делать во время магнитных бурь:

гулять на свежем воздухе;

спать не меньше восьми часов в сутки;

отказаться от алкоголя, жирной и острой пищи;

пить больше воды;

заменить кофе и черный чай травяным чаем.

Магнитной бурей называют колебания геомагнитного поля Земли через потоки солнечного ветра. Причиной возникновения являются эхо взрывов на Солнце, которые долетают до нашей планеты. Бури могут длиться от пары часов до нескольких дней.

К слову, в период колебаний магнитного поля нужно тщательно следить за здоровьем. К этому можно подготовиться, зная когда будут вспышки на солнце. Факты ICTV подготовили календарь магнитных бурь на 2020 год.