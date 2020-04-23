Календарь церковных праздников на апрель довольно большой, однако главным праздником считают Пасху, что приходится на 19 апреля.

Также на апрель в православии приходится Благовещения Пресвятой Богородицы.

Список церковных праздников на апрель:

1 апреля — мученика Хрисанфа;

2 апреля — преподобных Иоанна;

3 апреля — преподобного Серафима Вырицкого;

4 апреля — священномученика Василия Анкирского;

5 апреля — преподобномученика Никона Сицилийского;

6 апреля — предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы;

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

8 апреля — Собор Архангела Гавриила;

9 апреля — мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской);

10 апреля — преподобного Илариона Нового;

11 апреля — священномучеников Марка и Кирилла;

12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)

13 апреля — святителя Иннокентия (Вениаминова)

14 апреля — мученика Авраамия Болгарского;

15 апреля — преподобного Тита чудотворца;

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16 апреля — Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери;

17 апреля — Страстная пятница. Распятие Иисуса Христа

18 апреля — Великая суббота перед Пасхой;

19 апреля — Светлое Христово Воскресение или Пасха;

20 апреля — начало Светлой седмицы;

21 апреля — Иверской иконы Божией Матери;

22 апреля — мученика Евпсихия Кесарийского;

24 апреля — иконы Божией Матери Живоносный Источник;

25 апреля — преподобного Василия исповедника;

26 апреля — священномученика Артемона Лаодикийской;

27 апреля — святого Мартина Первого;

28 апреля — поминовение усопших;

29 апреля — Мучениц Агапии, Ирины и Хионии;

30 апреля — преподобного Акакия.

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