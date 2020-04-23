Календарь церковных праздников на апрель довольно большой, однако главным праздником считают Пасху, что приходится на 19 апреля.
Также на апрель в православии приходится Благовещения Пресвятой Богородицы.
Список церковных праздников на апрель:
- 1 апреля — мученика Хрисанфа;
- 2 апреля — преподобных Иоанна;
- 3 апреля — преподобного Серафима Вырицкого;
- 4 апреля — священномученика Василия Анкирского;
- 5 апреля — преподобномученика Никона Сицилийского;
- 6 апреля — предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы;
- 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
- 8 апреля — Собор Архангела Гавриила;
- 9 апреля — мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской);
- 10 апреля — преподобного Илариона Нового;
- 11 апреля — священномучеников Марка и Кирилла;
- 12 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
- 13 апреля — святителя Иннокентия (Вениаминова)
- 14 апреля — мученика Авраамия Болгарского;
- 15 апреля — преподобного Тита чудотворца;
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- 16 апреля — Великий четверг. Воспоминание Тайной Вечери;
- 17 апреля — Страстная пятница. Распятие Иисуса Христа
- 18 апреля — Великая суббота перед Пасхой;
- 19 апреля — Светлое Христово Воскресение или Пасха;
- 20 апреля — начало Светлой седмицы;
- 21 апреля — Иверской иконы Божией Матери;
- 22 апреля — мученика Евпсихия Кесарийского;
- 24 апреля — иконы Божией Матери Живоносный Источник;
- 25 апреля — преподобного Василия исповедника;
- 26 апреля — священномученика Артемона Лаодикийской;
- 27 апреля — святого Мартина Первого;
- 28 апреля — поминовение усопших;
- 29 апреля — Мучениц Агапии, Ирины и Хионии;
- 30 апреля — преподобного Акакия.
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