Факты ICTV сделали подборку новых сериалов 2020 года. Мы учитывали рейтинги, отзывы, выбирали работы в разнообразных жанрах и прямо сейчас познакомим вас с новинками.

Авеню 5

Ироничный научно-фантастический сериал HBO о космических путешествиях. По сюжету туристический корабль Авеню 5 с тысячами пассажиров на борту терпит бедствие недалеко от Сатурна.

Людям придется провести в космосе целых три года, но это не самое страшное. После катастрофы выясняется, что пассажиры и экипаж понятия не имеют, как вести себя в критической ситуации.

Роль капитана Авеню 5 исполнил несравненный Хью Лори, хорошо известный зрителям по сериалу Доктор Хаус.

Премьера: 19 января 2020 года

Охотники

Новый сериал 2020 года, который транслируется на Amazon Prime Video. События разворачиваются в Нью-Йорке альтернативной реальности, куда после окончания Второй мировой войны сбежали нацисты и теперь пытаются создать Четвертый рейх.

Группа охотников должна помешать нацистам осуществить коварный план по установлению диктатуры и возрождению геноцида. Во главе борцов за справедливость – Мейер Офферман, роль которого исполнил сам Аль Пачино.

Премьера: 21 февраля 2020 года

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Белгравия

Британский сериал совместного производства ITV и Epix, снятый по роману Джулиана Феллоуза. События разворачиваются в 1840-х в престижном районе Лондона – Белгравии.

Две аристократические семьи – Тренчарды и Белласисы – поселились в соседних домах. Как выясняется, их связывают события, произошедшие двадцать пять лет назад в канун битвы при Ватерлоо.

Продюсеры обещают, что зрителей ждут шокирующие семейные тайны, быстро развивающиеся события и неожиданные сюжетные повороты.

Премьера: 12 апреля 2020 года

Ключи Локков

Американский хоррор-сериал от Netflix, снятый на основе серии комиксов сына Стивена Кинга – Джо Хилла. В центре сюжета – история семьи Локков. После смерти мужа мать с тремя детьми переезжает в старое родовое поместье Мэтисон. В доме много потайных дверей, к которым можно отыскать магические ключи.

Ключи не только наделяют их владельца магической силой, но и могут пробудить нечто кошмарное.

Премьера: 7 февраля 2020 года

Разрабы

Один их самых ожидаемых сериалов 2020 года в жанре научной фантастики. Главную роль в нем исполнила британская актриса и фотомодель японского происхождения Соноя Мидзуно.

Лили Чан – компьютерный гений и инженер американской IT-компании Амайя. Девушка пытается разгадать тайну исчезновения своего возлюбленного. В ходе расследования она начинает подозревать, что в случившемся виновно руководство Амайя.

Премьера: 5 марта 2020 года

Заговор против Америки

Новая работа в жанре альтернативной истории. Сюжет переносит зрителей в Америку 1940 года, где на выборах побеждает не Франклин Рузвельт, а Чарльз Линдберг. Новый президент выступает против участия США в войне и не скрывает своих антисемитских взглядов. В стране постепенно формируется фашистская диктатура.

Чем обернется заговор против Америки? Как могла бы сложиться история целой страны, если бы американцы выбрали профашистского лидера? Не пропустите новую премьеру от сценаристов HBO.

Премьера: 16 марта 2020 года

Сестра Рэтчед

Netflix создали сериал-приквел к знаменитому фильму Милоша Формана Пролетая над гнездом кукушки. Одну из ролей в нем исполнила Шерон Стоун.

Новая работа посвящена жестокой медсестре Милдред Рэтчед, которая издевалась над пациентами психиатрической лечебницы. Женщина устанавливала собственные правила и полностью подавляла волю больных.

Сериал расскажет, как так вышло, что из милой девушки Милдред превратилась в безжалостного монстра. Рекомендуем не пропустить его всем поклонникам Пролетая над гнездом кукушки.

Премьера: сентябрь 2020 года

Кэти Кин

В 2020 году вышел спин-офф популярного подросткового сериала Ривердэйл. Роль Кэти Кин исполнила Люси Хэйл.

Это история о молодой талантливой девушке, которая работает персональным ассистентом покупателей нью-йоркского универмага Lacy’s, но ее настоящее призвание – дизайн одежды. Сумеет ли Кэти Кин стать модельером и покорить Нью-Йорк?

Среди других героев сериала – звезда ночных клубов и дрэг-квин Хорхе, феминистка Пеппер, мечтающая создать собственную модную империю, боксер Ко Келли и начинающая певица Джози Маккой.

Премьера: 6 февраля 2020 года

Сквозь снег

Сериал, который с нетерпением ждут поклонники постапокалиптики. Действие происходит через семь лет с момента, когда мир стал снежной пустыней.

Оставшиеся в живых люди мчатся по транссибирской магистрали в гигантском поезде. Общество разделено на социальные классы – от правящей элиты в первых вагонах до униженных и угнетенных в хвосте поезда.

Премьера: 31 мая 2020 года

Звездный путь: Пикар

Фанаты Стартрека дождались выхода сериала Звездный путь: Пикар. Действие новой работы происходит через двадцать лет после событий фильма Звездный путь: Возмездие 2002 года. На сюжет сериала повлияли также события новой трилогии Звездного пути.

В роли адмирала Жана-Люка Пикара – Патрик Стюарт, который вернулся к этой роли спустя долгих восемнадцать лет. Эксклюзивным продюсером шоу выступает Алекс Куртцман.

Премьера: 23 января 2020 года

Недавно Факты ICTV делали подборку лучших сериалов от HBO за все время существования телеканала.