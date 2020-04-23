Погода в Украине на сегодня, 23 апреля 2020

23 апреля в Украине ожидается переменная облачность по всей территории страны и без осадков.

В западных областях прогнозируется от 14 до 16°С тепла днем, а ночью до 3-5°С.

На Севере страны синоптики прогнозируют днем от 14 до 16°С тепла, а ночью – до 4°С.

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На Юге днем ожидается от 14 до 16°С тепла, а ночью – от 3 до 6°С.

На Востоке прогнозируют от 13 до 15°С тепла. Ночью похолодает до 3°С мороза.

В Киеве ожидается 16-18°С днем и 4-6°С ночью.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.