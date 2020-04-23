Секс на самоизоляции: 4 новые позы, которые разожгут любви

Секс — отличный помощник в борьбе с тревожностью и стрессом, которые возникают во время самоизоляции.

Также занятия сексом помогут держать сердечно-сосудистую систему в тонусе.

Конечно, следует помнить, что заниматься любовью следует с близкими людьми, в здоровье которых вы уверены на 100%.

Чтобы добавить ярких эмоций в этот процесс, советуем попробовать новые позы.

Амур

Мужчина садится на кровати или на полу, опирается руками и вытягивает ноги, слегка их сгибая. Женщина садится сверху на его слегка разведенные ноги.

Эта поза позволяет мужчине наслаждаться телом любимой в процессе, а женщина получает доступ к его лицу и шее.

Миссионерская поза (со сжатыми бедрами)

Человек, который находится сверху, входит в партнершу, после чего она сводит ноги вместе. Учитывая вес мужчины, ему следует опереться на локти, чтоб не придавить любимую. Следует учитывать, что мужчина не сможет войти на достаточную глубину из-за сведенных бедер женщины, поэтому здесь важен размер.

Читайте: Секс снимает стресс? Как пережить карантин и “не убить” партнера

Утюг

Мужчина ложится на женщину, которая лежит на животе, и оба партнера вытягивают ноги. Поза гарантирует глубокое проникновение, поэтому мужчина, который имеет большой пенис, должен быть особенно осторожным.

Этой позой прекрасно завершать массаж, который мужчина делает любимой.

Лотос

Партнер садится на диван, а женщина садится сверху, разводя ноги и слегка отклоняясь назад. Мужчина удерживает любимую за бедра. Отличный вариант для занятий сексом на диване, широком кресле или в джакузи.

Напомним, передача нового коронавируса половым путем не доказана, но передать вирус легко во время секса и через поцелуи.

Фото: Мир идей