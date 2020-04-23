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Чтобы не мешали астрономам: спутники Starlink сделают менее яркими

Спутники Starlink компании SpaceX сделают менее яркими, чтобы они не мешали астрономам в их наблюдениях.

Все потому, что Starlink очень хорошо видно в ночном небе из-за угла солнечных панелей, которые отражают свет. Поэтому SpaceX работает над решением проблемы лишней яркости аппаратов.

В частности, компания скорректирует угол наклона солнечных панелей на аппаратах.

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Спутники оснастят зонтиками из материала, который является прозрачным для радиоизлучения и позволяет снизить интенсивность отражаемого света.

Напомним, 22 апреля SpaceX запустила на орбиту очередную группу из 60 микроспутников Starlink для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия.

Источник: TechCrunch

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