В США коронавирусом заразились две домашние кошки

В американском штате Нью-Йорк коронавирус обнаружили у двух домашних котов.

В центре по контролю и профилактике заболеваний в США и в министерстве сельского хозяйства считают, что животные могли заразиться от своих хозяев или соседей.

У одного кота появились признаки болезни через неделю после того, как его хозяин имел легкое респираторное заболевание.

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А у владельца другого кота был подтвержден Covid-19. В то же время у него есть еще одна кошка, но симптомов заболевания у нее нет.

Вирус, вероятно, передается от человека к животным, однако ученые говорят, что пока нет доказательств того, что животные могут передавать его людям, поэтому просят не паниковать.

Напомним, в начале апреля коронавирус обнаружили в нескольких тигров и львов в зоопарке Нью-Йорка.