23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. Этот праздник книголюбов. Начиная с 1996 года все авторы, библиотекари, читатели и критики ежегодно отмечают этот праздник.

Одна из главных целей праздника — привлечение к чтению, а также привлечение внимания к вопросам защиты авторского права.

Этот день рекомендуется отпраздновать, купив книгу.

Ко Всемирному дню книги и авторского права Факты ICTV подготовили топ-5 книжных новинок.

Молчание, Джон Харт

Книга написана в жанре ужасов. Джонни Мерримон раскрыл тайну серийного убийцы, который долгое время терроризировал весь округ. После этого он ушел из дома и жил в безлюдном месте, где множество призраков.

Не тупи, Джен Синсеро

Эта книга создана чтобы заряжать энергией и мотивировать на успех. Авторы уверены, что только тот, кто каждый день работает над собой, живет жизнью мечты.

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Клуб пяти утра, Робин Шарма

Автор уверен, что все, что вы не успеваете, можно сделать утром. Книгу написал популярный коуч и автор, который поможет правильно спланировать время.

Скажи, что тебе жаль, Мелинда Ли

В сюжете книги заложена история об успешном адвоката Морган Дэйн, которая после потери супруга пытается наладить жизнь. У нее есть три дочери и работа в прокуратуре. Однако в городе происходит ужасное убийство, которое изменило ее жизнь.

Секта с Туманного острова, Мариетом Линдстин

Этот детектив о том, что любого человека можно затянуть в секту. Франц Освальд создает свою группу, где рассказывает о правильной жизни. София попадает туда и понимает, что выбраться из этого места будет не просто.

К слову, Факты ICTV собрали пять современных украинских авторов, которых стоит почитать.