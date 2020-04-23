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Факты / Lifestyle

Всеукраинский день психолога: красивые поздравления в картинках

23 апреля отмечается Всеукраинский день психолога. Жизнь человека очень непредсказуема, на пути вместе с положительными эмоциями также встречаются и разочарования, после чего и возникают негативные эмоции.

Когда становится тяжело удержать все эмоции в себе, человек обращается к психологу.

К Всеукраинскому дню психолога Факты ICTV подготовили красивые поздравления в картинках.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

Всеукраїнський день психолога

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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