23 апреля отмечается Всеукраинский день психолога. Жизнь человека очень непредсказуема, на пути вместе с положительными эмоциями также встречаются и разочарования, после чего и возникают негативные эмоции.
Когда становится тяжело удержать все эмоции в себе, человек обращается к психологу.
К Всеукраинскому дню психолога Факты ICTV подготовили красивые поздравления в картинках.
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К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.