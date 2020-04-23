В период пандемии коронавируса вопрос чистоты беспокоит все больше и больше людей. Как очистить одежду и обувь от возможных вирусов, принесенных с улицы?

Всем известно, что дезинфицировать обувь после улицы гораздо труднее, чем просто постирать вещи из мягких тканей в стиральной машине. Из-за специального материала или дополнительных деталей обувь чаще приходится чистить вручную.

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Эксперты-инфекциологи уверяют, что вирус Covid-19 может жить на обуви до пяти дней.

Однако доказательств, что коронавирус на обуви может оставаться активным и попасть в организм человека, нет.

Факты ICTV собрали лучшие советы, как дезинфицировать обувь после улицы.

Важно понимать разницу между санитарными и дезинфицирующими средствами.

Санитарные средства очищают, но не убивают бактерии и вирусы на поверхности.

Дезинфекция убивает вирусы: их главным врагом становится спирт или химикат в основе дезинфицирующего средства.

Обувь из ткани

Машинная стирка с добавлением отбеливателя с хлором или уксуса

Обувь из ткани можно очистить в стиральной машине. Специалисты рекомендуют стирать его при высокой температуре (60°С) с отбеливателем.

Отбеливатель с хлором убивает все бактерии и вирусы — это проверено и клинически доказано.

Уксус — популярное народное средство. Хотя он не считается дезинфицирующим средством, его основной ингредиент — уксусная кислота, которая уничтожает большинство видов бактерий и вирусов.

Кожаная обувь

Ручная дезинфекция с мылом, водой и спиртом

Поскольку машинная стирка может повредить обувь из кожи или искусственных материалов, очищать ее лучше антибактериальным мылом и водой, чтобы удалить видимую грязь.

Полностью замачивать кожаную обувь не стоит: это может изменить ее текстуру и внешний вид.

Приготовьте смесь из 70% спирта и 30% воды — эксперты рекомендуют такое соотношение для дезинфекции поверхностей.

С помощью чистой тряпки осторожно протрите всю верхнюю часть обуви. Подошву следует протереть только после очистки мусора щеточкой.

Недавно Факты ICTV рассказывали, сколько может жить коронавирус Covid-19 на различных типах поверхностей.

Источник: Footwearnews