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Какой праздник сегодня, 23 апреля

16 апреля в Украине отмечается День психолога. Он не является общегосударственным выходным и не закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат.

Также 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. 

В 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

В Испании 23 апреля отмечатся День святого Георгия или День влюбленных.

Именины 23 апреля отмечают: Александр, Африкан, Зенон, Максим, Григорий, Терентий, Федор, Яков.

Приметы на 23 апреля:

  • утренний туман — к дождю;
  • маленькие пауки в доме – к потеплению;
  • большие пауки высоко на паутине — к заморозкам;
  • сильный ветер — к неурожаю;
  • много птиц на ветвях деревьев — к жаркому и солнечному лету.

Что нельзя делать 23 апреля:

  • Нельзя много и тяжело работать.
  • Нельзя сквернословить и ссориться.
  • Нельзя употреблять алкоголь.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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