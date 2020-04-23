16 апреля в Украине отмечается День психолога. Он не является общегосударственным выходным и не закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат.

Также 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права.

В 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.

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В Испании 23 апреля отмечатся День святого Георгия или День влюбленных.

Именины 23 апреля отмечают: Александр, Африкан, Зенон, Максим, Григорий, Терентий, Федор, Яков.

Приметы на 23 апреля:

утренний туман — к дождю;

маленькие пауки в доме – к потеплению;

большие пауки высоко на паутине — к заморозкам;

сильный ветер — к неурожаю;

много птиц на ветвях деревьев — к жаркому и солнечному лету.

Что нельзя делать 23 апреля:

Нельзя много и тяжело работать.

Нельзя сквернословить и ссориться.

Нельзя употреблять алкоголь.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.