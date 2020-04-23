16 апреля в Украине отмечается День психолога. Он не является общегосударственным выходным и не закреплен на официальном уровне в перечне памятных дат.
Также 23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права.
В 1995 году в Париже Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам. Тогда и был учрежден Всемирный день книги и авторского права и премия ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской и юношеской литературе.
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В Испании 23 апреля отмечатся День святого Георгия или День влюбленных.
Именины 23 апреля отмечают: Александр, Африкан, Зенон, Максим, Григорий, Терентий, Федор, Яков.
Приметы на 23 апреля:
- утренний туман — к дождю;
- маленькие пауки в доме – к потеплению;
- большие пауки высоко на паутине — к заморозкам;
- сильный ветер — к неурожаю;
- много птиц на ветвях деревьев — к жаркому и солнечному лету.
Что нельзя делать 23 апреля:
- Нельзя много и тяжело работать.
- Нельзя сквернословить и ссориться.
- Нельзя употреблять алкоголь.
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.