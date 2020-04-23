В четверг, 23 апреля, Луна пребывает в знаке Телец. Это 2 лунный день.

Нейтральный период для новых начинаний. Рекомендуется больше времени посвятить самоорганизации.

Хорошее время для занятий делами, которые требуют особой концентрации усилий. В этот период будет отмечаться усиление мыслительных способностей.

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Также это благоприятное время для занятий спортом и творчеством. Идеальное время для избавления от пагубных привычек.

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