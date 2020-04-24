Сайты где можно смотреть фильмы и сериалы онлайн - СПИСОК

Где в Украине можно легально смотреть кино и сериалы онлайн и сколько это стоит — читайте в материале.

Netflix

Он работает в Украине с 2016 года. В библиотеке Netflix сотни оригинальных фильмов и сериалов, а также лицензированный контент.

В украинском Netflix около 200 сериалов и 570 фильмов. Часть контента сопровождается украинскими субтитрами.

Стоимость: от €7,99 до €11,99

Amazon Prime

Также работает в Украине с 2016 года. В его библиотеке около 700 фильмов и сериалов. Среди них есть как оригинальный, так и лицензированный контент.

Стоимость: €5,99 в месяц

Apple TV+

Сервис запустили в 2019 году. Здесь есть фильмы и сериалы с украинскими субтитрами. Библиотека Apple TV+ пока не слишком разнообразна. Но в случае покупки нового iPhone, iPad или Mac подписка на год дается бесплатно. Также подписка включена в студенческий тариф Apple Music.

Стоимость: $5 в месяц

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Takflix

Украинский проект, который отдельно предоставляет для просмотра каждый фильм. В библиотеке пока есть три картины: Безлюдна Країна, Гуцулка Ксеня, Співає Івано-Франкіськтеплокомуненерго.

Стоимость: прокат фильма — 60 грн/7 дней

MEGOGO

Онлайн-кинотеатр, который работает с 2011 года. В каталоге есть телеканалы, сериалы и кино, а также доступ к подкастам. Также есть возможность отдельно покупать фильм (от 80 до 300 грн) и арендовать его (от 40 до 80 грн на два дня).

Стоимость: от 80 до 197 грн/месяц за подписку

OLL TV

Сервис, где можно смотреть как телевидение, так и контент по запросу.

Стоимость: от 80 грн

Sweet.TV

Сервис с доступом к телеканалам, фильмам и сериалам. В библиотеке есть до 5 тыс. фильмов и более 200 каналов.

Стоимость: от 80 до 197 грн

Kyivstar TV

Интернет-телевидение. Кроме украинских и зарубежных телеканалов, библиотека насчитывает 7 тыс. фильмов и сериалов.

Стоимость: от 80 до 220 грн месяц

YouTube

В сервисе можно легально покупать или арендовать кино. Аренда стартует от 20 грн, покупка может превышать 500 грн.

Напомним, в Киеве с 12 марта из-за введения карантина ограничат проведение массовых мероприятий: концертов, конференций, киносеансов.