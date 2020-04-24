Гороскоп на 2020 год - что ждет знаки зодиака

Подробный гороскоп на 2020 год составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнов

Удача

У вас появляются возможности для реализации личных амбиций, а перспективы на будущее кажутся вам особенно радужными. Благодаря успеху членов семьи улучшатся ваша репутация и статус. Есть даже вероятность получения незаслуженного признания или наград. Однако то, что легко достается, легко теряется.

Успех возможен только благодаря труду, упорству и целенаправленности.

Финансы

В финансовом плане год будет нестабильным. В начале 2020 стоит приготовиться к некоторым неурядицам. Осторожнее следует быть с вложением денег. Однако в марте ситуация выровняется. Неблагоприятными будут сделки с иностранцами.

Любовь

С января по октябрь вас ожидает период серьезных перемен. У вас получается интуитивно подталкивать партнера на демонстрацию эмоций. Можете попасть в эмоциональную зависимость от другого человека. Кроме того, у вас получится влиять не только на партнера, но и на публику.

Процесс изменений, трансформаций, риска в сфере личных и деловых взаимоотношений для вас является естественным поэтому нельзя искусственно сдерживать развитие событий.

Гороскоп для Тельцов

Удача

Для Тельцов 2020 год также будет удачным, но это касается больше любви и семьи. Если решитесь жениться в этом году, то точно не прогадаете, то же самое и с покупкой жилья.

Кроме того, представителей этого знака ожидают карьерные и деловые свершения, которые помогут получить новую должность или финансовое благополучие.

Финансы

В целом 2020 год будет периодом финансовой стабильности и прогресса. Вас ожидают успешные денежные операции, а также материальное вознаграждение. Кроме того, можно рассчитывать на повышение или новую должность. Отличный период для выгодных вложений и повышения квалификации.

Любовь

Год будет не стабильным в плане взаимоотношений, однако многое зависит именно от вас. В любви вас ждут благоприятные перемены — новые партнеры, с одним из которых вполне возможны романтические взаимоотношения. С 13 мая по 26 июня необходимо решить все наболевшие вопросы.

После 23 октября и до конца года – сложный период, по большей мере из-за вашей ревности и завышенных требований к партнеру. Эти предпосылки могут привести к разрыву. Однако если вы учтете потенциал этого периода, то наверняка приложите все усилия, чтобы свести к минимуму возможный негатив, и тогда сможете сохранить и укрепить взаимоотношения.

Гороскоп для Близнецов

Удача

Результаты этого года зависят от вашей рассудительности и способности реально оценивать ситуацию. Есть возможность как увеличить состояние, благодаря связям с нужными людьми, так и потерять все из-за расточительности.

Финансы

Финансовая сторона жизни будет успешной благодаря вашему труду и упорству. Благоприятный период для заключения сделок, работы с деньгами, а также для вложения средств. Однако есть возможность не получить улучшений из-за ошибок в прошлом. Проанализируйте их и исправьте.

Любовь

Год будет счастливым как в личных, так и в деловых взаимоотношениях, однако все зависет от вашей эмоциональной зрелости, а также от умения справляться с психологическими перегрузками. В любви у вас все сложится удачно, если вы выбираете партнера не по физическим данным, а по его чувству юмора и интеллекту.

Гороскоп для Раков

Удача

Этот год будет для вас удачен лишь в том случае, если не будете долго пребывать в одиночестве. В обществе вы сможете найти нужных вам людей. Поскольку ваш успех во многом зависеть от окружающих, интенсивное общение будет полезным. Окружающие станут для вас стимулом для развития.

Финансы

Год будет напряженным и не благоприятным в финансовом плане — убытки, проблемы с имуществом. Лучше отказаться от новой предпринимательской деятельности, а также обеспечить охрану своему имуществу. Можете понести убытки из-за партнера.

Любовь

Первая половина года приносит разочарования и испытания в любви. Проблемы в семью и отношения могут принести ваши завышенные требования. Однако во второй половине года произойдут некоторые трансформации в отношениях. В этот период получится освободиться от обстоятельств или отношений, которые на вас давят. Однако необходимо принять факт, что некоторые люди уходят из нашей жизни навсегда.

Новые контакты, поиск романтических отношений будут иметь хороший результат. Вторая половина года может принести встречу с будущей второй половинкой.

Гороскоп для Львов

Удача

Придется уделить лишнее внимание здоровью, так как работы в этом году у вас прибавится. Однако не преувеличивайте значимость выполненных задач, это грозит недоразумениями с коллегами. Ваш труд будет признан и щедро вознагражден только со временем.

Финансы

Благоприятный год для финансов, за исключением периода с 22 марта по 30 июня. Вероятны существенные перемены в жизни, которые сначала не покажутся вам приятными, потому что вы как бы уйдете в тень. Этот год может стать поворотным пунктом в вашей карьере, но для успеха вам необходимо переключить внимание на окружающих людей.

Любовь

Год благоприятный для любви, некоторые сложности возможны в период с 23 марта по 3 июля. Если бережете долгосрочные взаимоотношения, то сможете перейти на новый уровень. Для многих Львов этот год будет отмечен бракосочетанием или рождением ребенка.

Если вы одиноки, то новые серьезные взаимоотношения вряд ли у вас появятся в этом году. Знакомства в этот период редко бывают продолжительными. Однако появление личных связей и поиск новых романтических партнеров принесет вам вдохновение.

Гороскоп для Дев

Удача

У Дев в 2020 году появится реальна возможность улучшить качество своей жизни. У вас выйдет получить поддержку коллег и покровительство руководства, а также укрепить свой авторитет.

Прекрасный период для самообразования, повышения квалификации, улаживания юридических формальностей, открытия новых предприятий или реорганизации старых.

Финансы

Год благоприятный для начала новых проектов, открытия предприятий, создания бизнеса. Если вы не станете сидеть, сложа руки, а будете предпринимать активные шаги, то результаты не заставят себя долго ждать. Ваши физические и психические способности усилятся.

Любовь

Хорошее время для любовных взаимоотношений, заключения официального союза. Этот год благоприятен для помолвки, бракосочетания, а также для семейных вечеров и торжеств. Тем, кто еще не состоит во взаимоотношениях, может повезти в этих вопросах, если вы сосредоточите свои усилия на поиске романтического партнера. С февраля по июнь – сложный период, многое придется переосмыслить, пустить в свою жизнь людей, с которыми давно не поддерживали отношения.

Однако во второй половине года все стабилизируется. Поэтому если вопрос взаимоотношений требует решения, постарайтесь это сделать до декабря 2020 года.

Гороскоп для Весов

Удача

У вас начнется новый период в жизни. Это за собой повлечет расширение профессиональных и личных горизонтов. Кроме того, можно ожидать пополнение в семье.

Финансы

2020 год будет не стабильным в финансовом плане, однако если придерживаться простых правил, то все пройдет хорошо. Благоприятное время для денежных операций с марта по июнь включительно и декабрь. В эти месяцы можете получить новое назначение или новую должность. Вопросы за рубежом не решайте самостоятельно, это не закончится успехом.

Любовь

В первой половине года во взаимоотношениях наступит гармония. Это время благоприятно для помолвки и бракосочетания, а также для обсуждения планов.

С 23 марта по 3 июля благоприятный период для партнерства и знакомства. Отношения, возникающие в этот период, будут долгосрочными.

Сложные периоды – октябрь, вторая половина ноября и первая половина декабря. Какие бы чувства вы ни испытывали в этот период, внешне они не заметны. А страсть со стороны других людей вызывает в вас желание отстраниться или отвергнуть знаки внимания.

Гороскоп для Скорпионов

Удача

Скорпионы будут испытывать счастье от погружения в новые жизненные сферы, но это везение, скорее всего, будет нематериальным. Множество новых знакомств, поездок и общения — сделают год очень насыщенным, хотя и поработать придется не мало.

Финансы

Период признания и высокой оценки ваших возможностей. Возможно, получите материальное вознаграждение или повышение на работе. Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и крупных покупок, финансовых вложений. Однако с середины марта по июнь включительно, а также в декабре может быть очень сложно решать официальные вопросы.

Любовь

Практически весь год вам сопутствует везение в сфере партнерства. С 14 мая появятся благоприятные шансы и возможности.

С 10 сентября по 14 ноября — сложный период, вы испытываете трудности в координации мысли и действия. В это время вам непросто согласовать свои потребности, найти взаимопонимание с партнерами.

С 22 ноября до 16 декабря — период высокой эмоциональной напряженности. Возникают новые увлечения, настырные поклонники, в отношениях присутствует элемент драмы и страсти.

Гороскоп для Стрельца

Удача

Период будет сложным из-за больших расходов. Возможно, вам придется максимально сократить траты. Лучше направить средства на образование или путешествия, а не на предметы роскоши ради удивления окружающих.

Финансы

В этот период необходимо урезать свои привычные траты. Избегайте подписания сомнительных контрактов, иначе понесете убытки. Поставьте себе четкую цель и энергично следуйте ей, а уже к концу года можно будет к ней приблизится вплотную.

Любовь

Социальная жизнь выходят на первый план, а из-за этого страдают личные отношения. Присутствует чувство одиночества, поэтому стремитесь это компенсировать активными деловыми взаимоотношениями.

В мае с чем-то в жизни приходится расстаться, однако эта потеря принесет позитивные изменения в ближайшие два года. Вторую половину 2020 года можно описать словами: не было бы счастья, да несчастье помогло. В этом году не нужно пытаться решать дела нестандартными методами. У вас есть фундамент, личный опыт и мудрость, благодаря которым сможете прожить этот год.

Гороскоп для Козерогов

Удача

Удача в 2020 году больше всего улыбнется Козерогам. У вас получится избавиться от постороннего влияния. Карьера будет медленно, но успешно развиваться. Также у вас получится основать собственный бизнес, производство или проект, однако не забывайте систематизировать свои дела.

Финансы

Если хотите хорошего финансового положения, то не распыляйтесь на несколько дел. Необходимо правильно расставить приоритеты в жизни. В таком случае вас ожидают много побед, в частности в предпринимательской деятельности.

Любовь

Не простой год для вас, особенно в вопросах взаимоотношений. В июле могут измениться ваши чувства и привязанности. В этот период вы открываете новые грани вашей личности, которые влияют на ваши взаимоотношения.

Однако после ряда трудностей вас ожидает яркий и счастливый финал года. Можете ожидать серьезные перемены. Тот партнер, который будет рядом с вами в этот период, окажется тем человеком, с которым вы будете счастливы.

Гороскоп для Водолеев

Удача

В этому году можете получить преимущества скрытые от окружающих – повышение зарплаты, например, однако не новую должность. Кроме того, у вас могут могут улучшиться условия работы, а также вашего здоровье.

Финансы

В этот период ваши финансовые дела будут успешными в том случае, если будут скрыты от человеческих глаз. Однако старайтесь не афишировать свои дела. Материальная стабильность приходит к вам благодаря тайным источникам доходов.

Любовь

В любви происходит много интересного, хотя это и несерьезно, однако в перспективе с кем-то завяжутся крепкие взаимоотношения.

Максимальная свобода в общении поможет сблизиться с желаемым человеком, привлечь его внимание. Если существующие взаимоотношения перестали вас устраивать, постарайтесь больше разговаривать с вашим любимым человеком. В отношениях появится что-то новое, партнер начнет проявлять больше заботы, но и вы не оставайтесь в долгу.

Декабрь очень значимый для вас месяц, особенно для тех, кому за 30. Существующие взаимоотношения переходят на новый уровень.

Гороскоп для Рыб

Удача

Год будет благоприятный, но желания реализуются не так быстро, как вам хочется. Активизируется творческая деятельность, а также возможности профессионального самовыражения. Ради успеха удачные моменты придется создавать самостоятельно.

Финансы

В 2020 году ваши финансовые дела будут успешными, однако будут зависить не только от вас, но и от окружающих. Однако не забывайте о благотворительности. Чем больше отдаете, тем больше получаете.

Любовь

С февраля вы почувствуете положительные изменения в личных взаимоотношениях. Есть вероятность влюбиться в человека с первого взгляда. Однако в первой половине года ваша любовь может быть надуманной, поэтому воздержитесь от важных решений в отношении своего избранника. Благоприятный внешний фон в личной жизни сохраняется в течение всего года. Во многом ваш успех будет зависеть от собственного оптимизма и желания создавать счастье вокруг себя.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.