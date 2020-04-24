Гороскоп на неделю, с 27 апреля по 3 мая 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

28 апреля Меркурий входит в знак Тельца и будет здесь до 12 мая, что способствует рассудительности и невозмутимости. Любые сведения принимаются осторожно, всем нужна конкретная информация.

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Работники в это время становятся более медлительными, но и более внимательными и терпеливыми, благодаря чему делают меньше ошибок. Люди предпочитают применять в работе старые проверенные методы, значительно уменьшается количество конфликтов.

Гороскоп для Овнов

Склонность к спорам, конфликтность и раздражительность приводят к трудностям в финансовой сфере. В отношениях с близкими и любимыми вам свойственна резкость, из-за чего могут возникать неприятные ситуации, вплоть до разрыва связей. Визиты к начальству и переговоры любого рода, лучше отложить. Будьте осторожны при управлении транспортом и работе с острыми предметами, техникой. Чтобы неделя прошла более-менее спокойно, следует постараться собрать всю свою сдержанность.

Гороскоп для Тельцов

Формируются благоприятные обстоятельства для того, чтобы вы смогли правильно использовать свой талант и получить благоприятные перспективы в своей профессиональной деятельности и карьере. Благополучный период для деловых переговоров, подписания соглашений или же для творчества во всех сферах ваших интересов. В контактах и связях вы становитесь очень активными и энергичными, но самоуверенность и настойчивость в выражении своих идей и интересов, не находит ни отклика, ни одобрения у партнеров.

Гороскоп для Близнецов

Вокруг вас благоприятная психологическая атмосфера, вы сможете решить множество задач и повысить производительность. Подходящий период для контактов, заключения договоров, подписания важных документов, торговых дел, особенно касающихся вопросов аренды и недвижимости. Возможно получение долгожданного известия, ценной почты. Конструктивный обмен мнениями с сотрудниками и деловыми партнерами способствует новым перспективам. Удачно складываются отношения с публикой, а рекламная деятельность принесет желаемые результаты.

Гороскоп для Раков

Капризность, тревожность и обидчивость могут помешать плодотворной деятельности. Эмоции выходят на первый план, но не позволяйте им завладеть вами целиком и одержать верх над разумом. Придерживайтесь золотой середины, не отказывайтесь полностью от логики. Часто первое впечатление оказывается самым верным, вы способны избежать неприятностей, если доверяете своей интуиции и чувствам. Хороший период для налаживания гармонии в отношениях с родными женщинами, а также женщинами-партнерами и сотрудницами.

Гороскоп для Львов

Ожидается успех в творческой работе, благоприятный период для романтики и общения с детьми. Многое зависит от имиджа и уверенности в собственных силах. Поэтому приветствуется все, что способно укрепить престиж и вызвать восхищение окружающих. Возможно получение уникальной информации, что приносит неожиданные повороты в запланированные дела или во время поездок, переговоров, работы с документами, переписки. Очень хорошо начать цикл обучения чему-то новому.

Гороскоп для Дев

Возможны встречи с интересными людьми, новые знакомства через друзей и единомышленников. Уделите внимание передовым технологиям, современной технике и средствам связи, благодаря этому вы сможете модернизировать производство, внедрить новые проекты, успешно обсудить с коллегами дальнейшие перспективы. В этот период очень легко думается, возможны неожиданные решения, открытия, изобретения. Возможны неожиданные повороты на жизненном пути. Возникает желание жить по-новому, обновить круг знакомых, друзей.

Гороскоп для Весов

В этот период вам предстоит заниматься рутинной работой, но сможете отточить свое мастерство и повысить уровень своей квалификации. Часто деловые проблемы переплетаются с повседневными заботами, но это не мешает, а наоборот, можно все успеть, если правильно распределить собственные ресурсы. Если вам удается сохранить внутреннюю гармонию и душевное равновесие, то неделя окажется очень полезной, особенно в творческой работе. Подходящие условия для личных достижений, ваши индивидуальные заслуги будут оценены по достоинству.

Гороскоп для Скорпионов

Для умственного труда и установления контактов данный период является неблагоприятным. Возникают столкновения из-за идей и мнений, затрудненность в общении, невозможность ясно выразить свои интересы и взгляды. В вас просыпается дух противоречия, вы можете произносить вещи, о которых впоследствии пожалеете. Отложите работу с документами, подписание важных бумаг, договоров. Не давайте необдуманных обещаний, сосредоточьтесь на своих потребностях и самостоятельной творческой работе.

Гороскоп для Стрельца

Стремление к творческой реализации поможет вам решить многие проблемы и задачи. Укрепляется уверенность в себе, сила воли, а запланированные дела реализовываются. Вы сможете проявить свои таланты и сильные качества, а ваши решительные действия обязательно приведут к результатам. Легче будут преодолеваться препятствия, а ваше поведение будет вдохновлять окружающих. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, вы также испытаете поддержку сотрудников.

Гороскоп для Козерогов

Благоприятный период для бизнеса, начала новых проектов. Интеллект, память и интуиция, которые будут находится на высоте, помогут вам решить многие производственные и деловые проблемы. Активизируются общественные связи, завязываются новые полезные знакомства. Благоприятный период для участия в конференциях, выступлений, воздействия на мнение окружающих. Вы сможете договориться с начальством, властями, эффективно высказать свои идеи, соображения, обрисовать свою позицию и интересы.

Гороскоп для Водолеев

Вы чувствуете себя свободнее, появляется возможность сделать выбор в профессиональной сфере, личных и деловых взаимоотношениях. Ваша воинственность, потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание, порой, вызывает недоумение окружающих. Желаниями движет самоуверенность, а это чревато превышением полномочий. На пути к достижению желаемого вы проявляете предприимчивость и инициативу, но есть опасность сильного внутреннего перенапряжения, в результате — упадок сил.

Гороскоп для Рыб

Ваше влияние на членов семьи заметно возрастает, вам легче воздействовать на разум, нежели на чувства вашего партнера. Вы сможете оптимальным образом организовать рабочую неделю. Это хороший период для начала служебных и творческих проектов, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. Работа с документами требует много времени, но завершится удачно. Появляются новые деловые связи и полезные знакомства, которые в будущем приведут к взаимовыгодному сотрудничеству.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.