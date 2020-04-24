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Китай дал название для своей первой миссии на Марс

Первая китайская миссия по исследованию Марса получила название Тяньмэнь-1. Остальные миссии к другим планетам также будут называться Тяньмэнь.

Название позаимствовали у стихотворения древнекитайского поэта Цай Юаня “Тяньмэнь”, что в переводе означает “Вопросы к небу”.

Также представлен логотип миссии Китая по исследованию планет, на котором изображена буква C, обозначающая Китай, международное сотрудничество и возможность выхода в космос.

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Предполагается, что Пекин запустит беспилотный зонд на Марс в рамках этой миссии в текущем году.

Напомним, президент США Дональд Трамп призвал Конгресс профинансировать космические программы, чтобы страна первой установила свой флаг на Марсе.

Источник: Xinhua

Фото: Dreamstime

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