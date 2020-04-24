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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 24 апреля (КАРТА)

В Украине 24 апреля будет теплая и солнечная погода без осадков.

В западных областях ожидается +17-19° днем, ночью от +3° до +6°.

В северных регионах воздух прогреется до +18° днем, ночью столбики термометров опустятся до +3-5°.

Читайте: Дожди и небольшое похолодание: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

В центральных областях температура днем ​​составит +17-19°, ночью до +6°.

В восточных и южных регионах синоптики прогнозируют от +15° до +19° днем. Ночью ожидается от +3° до +7°.

В Киеве воздух прогреется до +17-19° днем, ночью ожидается +5-7°.

Погода в Украине на сегодня, 24 апреля 2020

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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