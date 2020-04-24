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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 24 апреля

Ежегодно 24 апреля по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи отмечается Международный день солидарности молодежи.

Этот праздник появился в международном календаре в 1957 году для привлечения внимания СМИ и государственных органов власти к проблемам молодого поколения.

Именины 24 апреля празднуют Иван и Яков.

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По православному календарю, в этот день христиане вспоминают епископа Антипа Пергамского, который был учеником Иоанна Богослова. Согласно легендам, язычники потребовали от него прекратить проповедовать, но он отказался, из-за чего его замучили до смерти.

Приметы на 24 апреля

  • Если уровень воды в реках значительно поднялся, то год будет урожайным.
  • Если в этот день идет дождь, то грибов будет много.
  • Если 24 апреля ночью заморозки, то нужно готовиться к жаркому лету.

Что нельзя делать 24 апреля

  • В этот день лучше не заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя ничего сеять на огороде и сажать рассаду, ведь ничего не сойдет.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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