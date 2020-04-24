Ежегодно 24 апреля по инициативе Всемирной федерации демократической молодежи отмечается Международный день солидарности молодежи.
Этот праздник появился в международном календаре в 1957 году для привлечения внимания СМИ и государственных органов власти к проблемам молодого поколения.
Именины 24 апреля празднуют Иван и Яков.
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По православному календарю, в этот день христиане вспоминают епископа Антипа Пергамского, который был учеником Иоанна Богослова. Согласно легендам, язычники потребовали от него прекратить проповедовать, но он отказался, из-за чего его замучили до смерти.
Приметы на 24 апреля
- Если уровень воды в реках значительно поднялся, то год будет урожайным.
- Если в этот день идет дождь, то грибов будет много.
- Если 24 апреля ночью заморозки, то нужно готовиться к жаркому лету.
Что нельзя делать 24 апреля
- В этот день лучше не заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя ничего сеять на огороде и сажать рассаду, ведь ничего не сойдет.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.