В пятницу, 24 апреля, Луна пребывает в знаке Телец. Это 3 лунный день.
Удачное время для покупок и внезапных решений. Все вложения обязательно принесут хороший доход.
Несмотря на то, что это день внезапного проявления агрессии, необходимо приложить максимум усилий, чтобы избежать конфликтов.
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Для подавления негативных эмоций необходимо направить энергию в другое русло, например, заняться физическими нагрузками.
В 3 лунный день быстро возникают новые связи и знакомства.
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