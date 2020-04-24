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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 24 апреля, лунный день

В пятницу, 24 апреля, Луна пребывает в знаке Телец. Это 3 лунный день.

Удачное время для покупок и внезапных решений. Все вложения обязательно принесут хороший доход.

Несмотря на то, что это день внезапного проявления агрессии, необходимо приложить максимум усилий, чтобы избежать конфликтов.

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Для подавления негативных эмоций необходимо направить энергию в другое русло, например, заняться физическими нагрузками.

В 3 лунный день быстро возникают новые связи и знакомства.

Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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