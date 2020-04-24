На шестой полосе издания ЗОЖ в Украине (2003 год) напечатан материал на тему коронавируса.

В материале рассказывается история возникновения вируса, первые признаки пневнонии и страны распространения и указано, что случаи заболевания атипичной пневмонией зафиксировали еще в 1997-1999 годах.

Историей вируса врачи занимались еще с 30-х годов двадцатого века.

Однако не доказано, что это идентичный штамм коронавируса с тем, который вызвал пандемию во всем мире.

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От коронавируса в то время погиб представитель ВОЗ, итальянец Карло Урбани. Умер также профессор-патологоанатом из Китая, который делал вскрытие погибшего от тяжелого острого респираторного заболевания жителя Вьетнама.

Как писали Факты ICTV, в университетском госпитале Базеля провели вскрытие 20 тел пациентов, умерших от Covid-19.

Среди умерших преобладали мужчины, которые имели повреждения коронарных сосудов, треть пациентов болели диабетом.