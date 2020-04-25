25 апреля отмечается День дочери. Это праздник любви, заботы, нежности и тепла.
По традиции в этот день вся семья собирается вместе, чтобы родители еще раз уделили внимание дочери. Этот праздник необходим для того, чтобы укрепить семейные отношения и любовь членов семьи по отношении друг к другу.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах с Днем дочери 2020.
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Доченька родная, милая кровинка,
Мы тебе отдали сердца половинку.
Будь всегда счастливой, доброй и простой,
Искренней и честной, с любящей душой.
Пусть не гаснут в сердце вера и любовь,
Мир такой чудесный будет пред собой.
Коль дорога жизни будет нелегка,
Знай, что рядом наша твердая рука!
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Самой нежной и любимой
В этот день хотим сказать:
Будь всегда такой красивой,
Чтобы глаз не оторвать!
С праздником тебя, родная,
Любим очень мы тебя,
Ты одна у нас такая,
Наше нежное дитя.
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Милой, родимой и самой любимой
Доченьке эти слова:
Будь, мое солнышко, самой счастливой.
Сказок, добра и тепла!
Красивою будь, но не только лишь внешне —
Прекрасною будь ты душой.
И счастлива будь ты не только сегодня —
Пусть счастье всегда есть с тобой.
Будь искренней, как малолетний ребенок
Как роз лепестки, будь нежна.
Тебя поздравляю, мой сладкий котенок.
Ты знай, что люблю я тебя!
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Доченька! Радость родительских глаз и сердец!
Пусть судьба на тебя наденет счастья венец,
Свети яркими лучами, наше солнышко,
Выпьем за тебя вина до донышка!
Здоровья пожелаем и пламенной любви,
Чтоб с улыбкой встречала ты новые дни,
Чтоб везло тебе, чтоб довольна была всем,
Чтоб в твоей жизни не было проблем!
Напомним, Факты ICTV публиковали лунный календарь стрижек на май 2020 года.