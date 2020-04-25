25 апреля отмечается День дочери. Это праздник любви, заботы, нежности и тепла.

По традиции в этот день вся семья собирается вместе, чтобы родители еще раз уделили внимание дочери. Этот праздник необходим для того, чтобы укрепить семейные отношения и любовь членов семьи по отношении друг к другу.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в стихах с Днем дочери 2020.

***

Доченька родная, милая кровинка,

Мы тебе отдали сердца половинку.

Будь всегда счастливой, доброй и простой,

Искренней и честной, с любящей душой.

Пусть не гаснут в сердце вера и любовь,

Мир такой чудесный будет пред собой.

Коль дорога жизни будет нелегка,

Знай, что рядом наша твердая рука!

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Самой нежной и любимой

В этот день хотим сказать:

Будь всегда такой красивой,

Чтобы глаз не оторвать!

С праздником тебя, родная,

Любим очень мы тебя,

Ты одна у нас такая,

Наше нежное дитя.

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***

Милой, родимой и самой любимой

Доченьке эти слова:

Будь, мое солнышко, самой счастливой.

Сказок, добра и тепла!

Красивою будь, но не только лишь внешне —

Прекрасною будь ты душой.

И счастлива будь ты не только сегодня —

Пусть счастье всегда есть с тобой.

Будь искренней, как малолетний ребенок

Как роз лепестки, будь нежна.

Тебя поздравляю, мой сладкий котенок.

Ты знай, что люблю я тебя!

***

Доченька! Радость родительских глаз и сердец!

Пусть судьба на тебя наденет счастья венец,

Свети яркими лучами, наше солнышко,

Выпьем за тебя вина до донышка!

Здоровья пожелаем и пламенной любви,

Чтоб с улыбкой встречала ты новые дни,

Чтоб везло тебе, чтоб довольна была всем,

Чтоб в твоей жизни не было проблем!

Напомним, Факты ICTV публиковали лунный календарь стрижек на май 2020 года.