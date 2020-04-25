25 апреля в мире ежегодно отмечают День дочери, история возникновения которого окутана тайной. Неизвестно, почему именно этот день выбран, и кто был инициатором.
Важно то, что он стал логическим продолжением череды семейных праздников, таких как День матери, День отца, День сыновей, День братьев и сестер.
День дочери – это праздник любви, тепла и заботы. Никто не знает, как его отмечать. Но те, у кого есть дочери, просто могут сделать что-то приятное для своих детей, напомнить, что вы их очень любите. Например, отправить красивую картинку с поздравлениями из подборки Фактов ICTV.
Читайте: Календарь праздников на апрель 2020
День дочери: лучшие поздравления в картинках
День дочери: поздравления в картинках
Лучшие поздравления с Днем дочери в картинках
Поздравления в картинках с Днем дочери
Картинки с Днем дочери
Картинки-поздравления с Днем дочери
День дочери: картинки-поздравления
Лучшие поздравления с Днем дочери – картинки
Поздравления с Днем дочери – картинки
Картинки ко Дню дочери
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.