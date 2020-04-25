25 апреля в мире ежегодно отмечают День дочери, история возникновения которого окутана тайной. Неизвестно, почему именно этот день выбран, и кто был инициатором.

Важно то, что он стал логическим продолжением череды семейных праздников, таких как День матери, День отца, День сыновей, День братьев и сестер.

День дочери – это праздник любви, тепла и заботы. Никто не знает, как его отмечать. Но те, у кого есть дочери, просто могут сделать что-то приятное для своих детей, напомнить, что вы их очень любите. Например, отправить красивую картинку с поздравлениями из подборки Фактов ICTV.

Читайте: Календарь праздников на апрель 2020

День дочери: лучшие поздравления в картинках

День дочери: поздравления в картинках

Лучшие поздравления с Днем дочери в картинках

Поздравления в картинках с Днем дочери

Картинки с Днем дочери

Картинки-поздравления с Днем дочери

День дочери: картинки-поздравления

Лучшие поздравления с Днем дочери – картинки

Поздравления с Днем дочери – картинки

Картинки ко Дню дочери

Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.