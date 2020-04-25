В Украине 25 апреля синоптики прогнозируют теплую погоду, но с осадками.

В западных областях днем ожидается от 14 до 18 градусов тепла, а ночью – от 6 до 9.

На севере страны синоптики прогнозируют днем от 16 до 19 градусов тепла, ночью существенно похолодает до 10 градусов.

Читайте: Много лет к этому шли: эколог предупредил о новых пыльных бурях в Киеве

На востоке Украины будет также тепло. Ожидается от 18 до 21 градусов.

На юге также ожидается солнечная погода. Синоптики прогнозируют от 17 до 20 градусов тепла.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.