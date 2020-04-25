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Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 25 апреля (КАРТА)

В Украине 25 апреля синоптики прогнозируют теплую погоду, но с осадками.

В западных областях днем ожидается от 14 до 18 градусов тепла, а ночью – от 6 до 9.

На севере страны синоптики прогнозируют днем от 16 до 19 градусов тепла, ночью существенно похолодает до 10 градусов.

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На востоке Украины будет также тепло. Ожидается от 18 до 21 градусов.

На юге также ожидается солнечная погода. Синоптики прогнозируют от 17 до 20 градусов тепла.

погода

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.

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