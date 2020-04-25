25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии.
Этот праздник появился с целью разъяснения того, что малярия излечима, для объяснения общественности необходимости профилактических мероприятий.
Также 25 апреля отмечается День сестры.
Именины 25 апреля отмечают: Василий, Давид, Марк, Иван и Ярослав.
По православному календарю, христиане в этот день вспоминают преподобного Василия исповедника, епископа Парийского и память священномученика Зинона, епископа Веронийского.
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Приметы на 25 апреля:
- Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо;
- Теплый день 25 апреля – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало;
- Верба зацвела – верная примета к тому, что скоро будет потепление;
- Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.
Что нельзя делать 25 апреля:
- Вытираться чужим полотенцем;
- Просить в долг муку, сахар и соль.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.