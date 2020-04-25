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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 25 апреля

25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии.

Этот праздник появился с целью разъяснения того, что малярия излечима, для объяснения общественности необходимости профилактических мероприятий.

Также 25 апреля отмечается День сестры.

Именины 25 апреля отмечают: Василий, Давид, Марк, Иван и Ярослав.

По православному календарю, христиане в этот день вспоминают преподобного Василия исповедника, епископа Парийского и память священномученика Зинона, епископа Веронийского.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Приметы на 25 апреля:

  • Если идет дождь, то в первые дни мая  будет также дождливо;
  • Теплый день 25 апреля  – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало;
  • Верба зацвела – верная примета к тому, что скоро будет потепление;
  • Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.

Что нельзя делать 25 апреля:

  • Вытираться чужим полотенцем;
  • Просить в долг муку, сахар и соль.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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