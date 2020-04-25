25 апреля отмечается Всемирный день борьбы против малярии.

Этот праздник появился с целью разъяснения того, что малярия излечима, для объяснения общественности необходимости профилактических мероприятий.

Также 25 апреля отмечается День сестры.

Именины 25 апреля отмечают: Василий, Давид, Марк, Иван и Ярослав.

По православному календарю, христиане в этот день вспоминают преподобного Василия исповедника, епископа Парийского и память священномученика Зинона, епископа Веронийского.

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Приметы на 25 апреля:

Если идет дождь, то в первые дни мая будет также дождливо;

Теплый день 25 апреля – год будет урожайным. Это же говорили, если солнце очень пригревало;

Верба зацвела – верная примета к тому, что скоро будет потепление;

Солнечный день и холодное утро – лето будет засушливым и неурожайным.

Что нельзя делать 25 апреля:

Вытираться чужим полотенцем;

Просить в долг муку, сахар и соль.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.