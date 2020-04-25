В субботу, 25 апреля, Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 4 лунный день.

Это хорошее время для обмена информацией и получения новых знаний. Не рекомендуется принять решения без длительных размышлений.

Благоприятный день, чтобы проанализировать собственные силы и понять, в каком русле двигаться дальше.

Читайте: Календарь магнитных бурь в апреле 2020

В этот период будет хорошо получаться соблюдать гармонию во всех сферах жизни. Необходимо планировать все свои самые важные и ответственные дела.

Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.