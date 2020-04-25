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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 25 апреля, лунный день

В субботу, 25 апреля, Луна пребывает в знаке Близнецы. Это 4 лунный день.

Это хорошее время для обмена информацией и получения новых знаний. Не рекомендуется принять решения без длительных размышлений.

Благоприятный день, чтобы проанализировать собственные силы и понять, в каком русле двигаться дальше.

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В этот период будет хорошо получаться соблюдать гармонию во всех сферах жизни. Необходимо планировать все свои самые важные и ответственные дела.

Ранее Факты ICTV составили гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020.

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