День дочери ежегодно отмечают 25 апреля.

Праздник призван заявить о том, что девушек нужно любить и ценить: в давние времена родить девочку означало опозорить семью.

В этот день стоит больше времени провести в кругу семьи и задуматься о воспитании девочек согласно семейным традициям.

Читайте: Выходные на майские праздники — сколько будут отдыхать украинцы

Факты ICTV публикуют трогательные поздравления с Днем дочери в прозе, чтобы родители не забыли поздравить своих дочерей.

***

Драгоценная моя девочка, поздравляю тебя с Днем дочери! Я и сейчас прекрасно помню тот день, когда ты только появилась на свет — тогда жизнь для меня заиграла новыми красками. Я знаю, верю и надеюсь, что ты вырастешь прекрасной, мудрой и одаренной девушкой, что у тебя хватит желания и сил отыскать свою собственную дорогу в этой жизни, найти для себя интересное и полезное занятие. Я люблю тебя!

***

Дорогая моя, родная, с Днем дочери тебя! Сегодня праздник не только у тебя, но и у меня! Ведь ты самый радостный и долгожданный мой подарок! В этот замечательный день я желаю тебе от всей души сердечного тепла, любви и понимания! Пусть каждый день станет для тебя праздником, а каждое мгновенье несёт тебе радость! Я тебя очень люблю!

***

Позравляю с Днем дочери! Ты была самым долгожданным чудом в нашей жизни, мы сильно тобою дорожим, и верим — ты обязательно будешь счастлива! Желаю тебе с каждым годом становиться еще прекраснее и мудрее! Пусть тучи печали никогда не закрывают твое жизнерадостное небо, а на нем всегда светит солнце позитива и радости!

***

Наша любимая и родная, поздравляем тебя с Днем дочери. Мы с папой очень гордимся тобой и желаем, чтобы ты и дальше всегда радовала нас своими успехами. Помни, что мы живем тобой и твоими радостями, мы вместе с тобой переживаем твои невзгоды. Пусть удача сопутствует тебе во всем, а неудачи случаются как можно реже, и разве что для того, чтобы сделать тебя сильнее и закалить характер. Мы желаем тебе много слез, но только от радости. Цвети и пахни, наша родная девочка. И пусть твою дорогу по жизни освещает твой ангел-хранитель.

***

Доченька, поздравляю с праздником! Искренности и любви, чтобы у тебя получалось всё, что ты задумаешь сделать. Желаю тебе верных друзей и близких любящих людей рядом. Пусть с тобой по жизни рука об руку идёт самый верный спутник! Будь счастлива и делай счастливыми близких и родных людей! Будь любима и желанна. С Днем дочери!

Напомним, Факты ICTV публиковали лунный календарь стрижек на май 2020 года.