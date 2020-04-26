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Факты / Lifestyle

Когда Красная горка в 2020 году — дата

Красная горка в 2020 году празднуется 26 апреля. Этот праздник отмечают в первое воскресенье после светлого дня Воскресения Христова.

Еще издавна Красная горка была одним из самых важных весенних праздников. По традиции, компании из молодых людей устраивали веселые гулянья.

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Чтобы приворожить парня, девушки гадали и произносили заклинания. Для парней также было занятие. Они хвастались перед девушками своей уверенностью в себе и мужественностью, участвуя в показательных боях.

Также на Красную горку парни обливали своих возлюбленных водой и звали сватов. Считалось, если парень облил девушку водой, но не позвал замуж — он опозорил ее перед всеми.

Когда Красная горка необходимо бросить монетку в колодец. Издавна считалось, что так человек обретает удачу.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.

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