Красная горка в 2020 году празднуется 26 апреля. Этот праздник отмечают в первое воскресенье после светлого дня Воскресения Христова.

Еще издавна Красная горка была одним из самых важных весенних праздников. По традиции, компании из молодых людей устраивали веселые гулянья.

Чтобы приворожить парня, девушки гадали и произносили заклинания. Для парней также было занятие. Они хвастались перед девушками своей уверенностью в себе и мужественностью, участвуя в показательных боях.

Также на Красную горку парни обливали своих возлюбленных водой и звали сватов. Считалось, если парень облил девушку водой, но не позвал замуж — он опозорил ее перед всеми.

Когда Красная горка необходимо бросить монетку в колодец. Издавна считалось, что так человек обретает удачу.

Ранее Факты ICTV также публиковали календарь неофициальных праздников в Украине на 2020 год.