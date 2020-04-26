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Факты / Lifestyle

Какой праздник сегодня, 26 апреля

26 апреля в мире отмечают Международный день памяти о чернобыльской катастрофе. Отмечание этого дня своей резолюцией провозгласила Генеральная Ассамблея ООН 8 декабря 2016 года.

Верующие сегодня чтят память мученицы Фомаиды. Ей стоит молиться, чтобы избавиться от блудной страсти. В народном календаре этот день называют Днем Фомаиды Медуницы, ведь начинает цвести медуница и массово вылетают шмели.

26 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Георгий, Дмитрий, Марфа.

Народные приметы и традиции

  • Если ива зацвела, то холодов больше не будет.
  • Вороны на верхушках деревьев сидят — к теплу, посередине дерева — к пасмурной погоде, на земле — к похолоданию.
  • Кукушка громко и протяжно кричит — к приближению теплых дней.
  • Звездная ночь — к урожайному году.
  • Дуб распустился — к теплому и погожему лету.
  • Если на дубе осталось много желудей, то будет богатый урожай.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни — календарь на 2020 год

Что нельзя делать сегодня

В этот день не стоит работать дома и убирать. Любая физическая работа сейчас под запретом.

Работа на земле тоже запрещена.

Сегодня не желательно поддаваться грехам.

Напомним, в воскресенье, 26 апреля, в 10.00 сайт Факты ICTV в YouTube покажет премьеру документального фильма о Чернобыльской катастрофе с эксклюзивными воспоминаниями и комментариями очевидцев и ликвидаторов катастрофы.

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