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Почему каждый пятый инфицированный коронавирусом в Украине — медик

По состоянию на 27 апреля Covid-19 подтвержден у 1749 медиков. Это 19,4% от всех инфицированных, то есть каждый пятый.

В Центре общественного здоровья Украины назвали причины распространения заболевания среди медработников:

  • отсутствие четкого плана действий медучреждения, нарушение определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
  • неправильное пользование средствами индивидуальной защиты, их хранение и утилизация;
  • недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми средствами защиты.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В ЦОЗУ отмечают, что обеспечение больниц такими средствами осуществляется органами местного самоуправления, а также за счет централизованных закупок или благотворительной/гуманитарной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство медучреждения.

Напомним, до 11 мая в Украине продлен карантин, который предусматривает ряд ограничений. Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте в онлайне на Фактах ICTV.

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