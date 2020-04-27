День ангела Антона: поздравления в картинках и СМС

День ангела Антона отмечают 27 апреля, в честь мученика Антона Литовского.

Антоний — древнеримское имя, что переводится как вступающий в бой.

Мужчины с именем Антон отличаются своей верностью, импульсивностью и эмоциональностью, особенно в отношениях с женщинами.

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Мы собрали для вас лучшие открытки и СМС-поздравления с Днем ангела Антона.

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Дорогой Антон, в твой день Ангела мы с радостью поздравляем тебя с именинами! Желаем, чтоб твоя размеренная осторожность и трезвый подход к ситуации всегда вели тебя к победам на жизненном пути! Ты достоин быть лидером и вести за собой других. Никогда не сдавайся!

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День ангела сегодня твой, Антон,

Пусть в твоей жизни будет все прекрасно,

Пусть жизнь огромная и серая, как слон,

Цветные краски тебе дарит ежечасно.

Пускай несут тебе достаток именины,

И дней пускай подарят много ясных,

Пусть блага льются, словно дождь обильный,

Пусть в личной жизни будет все прекрасно.

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Замечательный человек, дорогой Антон, я тебя от души хочу поздравить и пожелать постоянного роста и развития твоей личности, высоких полетов к вершинам успеха и славы, громких побед на твоем пути. Пусть все хорошее возвращается к тебе бумерангом, пусть все плохое останется позади.

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В день Ангела и именин для тебя, Антон, пусть все становится возможным, реальной становится любая мечта и достижимой – любая цель!

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Антон, в день именин прекрасный твой

Пусть добрый ангел к тебе спустится тихонько,

Пускай защиту принесет тебе с собой,

Пусть талисман удач положит на ладони.

Чтоб ты, Антоша, жил счастливо много лет,

Чтоб дорог был ты для людей, тобой любимых,

Чтобы твой дом не знал ни слез, ни бед,

Пусть будут все желания исполнимы.

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