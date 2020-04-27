Погода на неделю в Украине - с 27 апреля по 1 мая 2020

Погода 27 апреля в Украине ожидается солнечной, средняя температура воздуха будет колебаться от +12 до +15 градусов.

Во вторник, 28 апреля, в Украине ожидается солнце на всей территории. Днем воздух прогреется до +20 градусов, а ночью не опустится ниже +4.

В среду, 29 апреля, синоптики прогнозируют потепление до +23 градусов днем. В то же время в западных областях ожидаются дожди с грозами.

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В четверг, 30 апреля, дождливая погода распространится на большую часть Украины, а температура опустится до +19 градусов днем.

На пятницу, 1 мая, синоптики прогнозируют дожди и грозы на правобережной Украине и солнечную погода на Левом берегу. Средняя температура днем ​​будет держаться на уровне +20 градусов.

К слову, ранее Факты ICTV писали, какой будет погода летом 2020 в Украине.