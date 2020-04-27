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Гороскоп для всех знаков зодиака на апрель 2020

Подробный гороскоп на март составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиака

Соединение Юпитера и Плутона в Козероге 5 апреля, дает начало нового цикла в глобальных масштабах. Крупные события в бизнесе или политике коснутся каждого человека. Для тех, кто злоупотреблял властью, апрель – сложный период, приходит время отвечать за свои поступки.

Если же вы живете честно, занимаетесь благотворительностью, соблюдаете традиции, то вы окажетесь в нужное время в нужном месте и сможете значительно улучшить качество жизни.

Переход Венеры из Тельца в знак Близнецов произойдет вечером 3 апреля. Люди быстро знакомятся, интерес к человеку возникает в процессе разговора. Особенно легко завязываются связи в дороге. Венера в Близнецах настраивает на легкую волну, подталкивает к новым ощущениям и непродолжительным контактам.

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11 апреля Меркурий входит в огненный, кардинальный знак Овна, поэтому резко активизируется общение. Люди без особых раздумий вступают в контакт, могут вмешиваться в чужой разговор.

С 19 апреля Солнце входит в знак Тельца — особое внимание уделяется финансовой сфере, ценностям и ресурсам. Люди становятся более упорными, настойчивыми, выдержанными, выносливыми, терпеливыми, целеустремлёнными.

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаСпособны к физическому труду, напряжению сил, выносливости, находчивости и смелости в опасных и трудных ситуациях. Обстоятельства этого месяца заставят изменить образ мышления или действия. Работе нередко мешают импульсивность принятия решений, метания из крайности в крайность, разговоры.

Из-за вашей прямолинейности нередко вспыхивают споры, ссоры и перебранки. Обстоятельства этого месяца вызывают напряжение или раздражение, из-за чего можно совершить поступок, которого в любой другой ситуации, постарались бы избежать.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаСложно держать под контролем свои эмоциональные состояния, что приводит к импульсивным, резким, агрессивным реакциям. Склонны переоценивать свои силы, предъявлять к людям, окружающим вас, слишком завышенные требования. Из-за рискованных решений с отрицательным результатом, можно дойти до потери симпатии и доверия окружающих. Желание в обязательном порядке улучшить свое положение, приводит к ошибочным действиям, следствием которых могут стать финансовые проблемы.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаВажно проявлять внимание к информации, новостям и новым идеями. Благодаря чему будет предоставлена возможность, которая приведет к улучшению материального положения, обретению психологического комфорта и улучшению физической формы, повышению эффективности работы и домашних дел. Такие возможности не возникнут сами по себе, поэтому вам придется заняться поиском информации или методов, которые помогут вам достичь хороших результатов. Месяц удачен для гармонизации личных и семейных взаимоотношений.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаПочувствуете себя намного лучше и свободнее, по сравнению с прошлым периодом. Если вы много работали, то в ближайшее время можете добиться достойных результатов. Препятствия могут возникнуть из-за повышенной эмоциональности, наряду с внешней подавленностью, что может сыграть плохую роль в отношениях с деловыми партнерами. Неблагоприятный период для решения проблем семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Не исключены ссоры и скандалы, расставания, разочарования. Избегайте чрезмерных удовольствий и увлечения любовными делами.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаРешение деловых и производственных вопросов сопровождается личным противостоянием, столкновением мнений и интересов. Возрастет стремление к лидерству, повышается активность в профессиональных и политических делах. Решение вопросов совместных финансовых операций и владения бизнесом, распределения прибыли и дела с налогами, принесут вам дополнительные трудности. Возможны травмы на производстве из-за несогласованности в действиях или в быту из-за собственной опрометчивости и необдуманности поступков.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаИсчезает напряжение и страхи, чувствуется свобода, перспектива выхода из сложившихся сложных ситуаций. Появляется вдохновение, проницательность, умение заинтриговать собеседника. Благоприятный месяц для любовных отношений, объяснений, предложений, а также для творческой деятельности. Предоставляется замечательная возможность преуспеть в финансовых делах, если вы стремитесь установить надежные, длительные взаимоотношения. Романтические увлечения и дружба основаны на взаимном согласии и ответственности, наряду с любовью и привязанностью.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаОщущаете внутреннюю свободу и раскрепощенность, испытываете чувство радости и уверенности в себе, поэтому он чувствуете симпатию и влечение к окружающему миру. Это период душевности, идеальное время для дружеского общения, благодаря чему вы находите в жизни самые лучшие стороны. Хорошее время для социальной активности и для соединения, заключения союзов. Подходящий период для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаВсеобщая напряженная атмосфера способна пробудить ваши лучшие качества, вы учитесь действовать наиболее эффективно, используя все свои ресурсы, обнаруживая в себе таланты, освобождаясь от иллюзий. Крупные события в бизнесе или политике коснутся вашей работы и будут подталкивать вас к необходимости перемен. Хоро­ший месяц для принятия бесповоротных решений и реализации трудных дел, вопросов, которые откла­дывались на неопределённый срок. Удаётся планирование, появляются долгосрочные проекты и деловые взаимоотношения.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиака

В течение месяца формируются обстоятельства, при которых необходимо сбавить обороты, притормозить и за­няться неотложными делами. Приходится проявлять сдержанность и экономить свои ресурсы. Требуется самостоятельность, зрелость, ответственность во всем. Можно заложить фундамента будущих проектов и закрепиться на достигнутом. Это месяц разумного практицизма и прекрасных идей. Благоприятное время для переписки, телефонных переговоров, решения юридических, правовых, финансовых вопросов, получения консультаций.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаОкружающие вас люди, коллеги, начальство, отмечает вашу способность к более организованным действиям. Скорость восприятия и переработки информации в это время возрастает. Вы отчетливо понимаете, какая деятельность окажется полезной, а от какой стоит отказаться, чтобы использовать свои ресурсы и время наиболее эффективно. Хороший месяц для рекламы, презентаций, общественных мероприятий, начала изучения иностранных языков, посреднической деятельности, торговли, подписания договоров, улаживания различных дел с властями и бизнеса любого рода.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаУсиливается беспокойство, вы не в состоянии смириться с отказами и ограничениями. То, что было источником удовлетворения, пере­стает играть прежнюю роль. Сферы, в которых вы приобрели максимальную силу и влияние, могут подвергнуться сомнению и пострадать от посторонних влияний. Появляется непреодолимое желание двинуться в совершенно ином направлении. Обстоятельства этого периода способствуют пробуждению ва­шего самосознания и благоприятны для развития навыков и талантов, а также поиска новых способов их выражения.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на апрель 2020 для всех знаков зодиакаУсиливаются амбиции, может возникнуть шанс улучшить свой социальный статус, материальное положение. От вас требуется качественный скачок в сознании, духовном развитии, поскольку появляются возможности для профессионального роста. Чтобы проникнуть в суть вещей, необходимы сила воли, выносливость и упорство. Уделяйте больше внимания деталям. Особо осторожными следует быть при решении вопросов налогообложения, страхования, распределения прибыли и размещения совместного капитала.

Ранее Факты ICTV публиковали финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.

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