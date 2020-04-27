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Не имеет временных ограничений: Facebook запустил конкурента Zoom

Facebook представила новый программный продукт Messenger Rooms, который является своеобразным ответом сервису Zoom, ставшего популярным на фоне пандемии коронавируса.

У Facebook Messenger уже были функции видеочата, но он был ограничен как по общему количеству людей, которым разрешено участвовать, так и по требованию, чтобы все они имели учетную запись Facebook.

В Messenger Rooms новые правила. Вы можете устраивать видеочаты с участием до 50 человек, причем даже те, у кого нет учетной записи Facebook, могут присоединиться.

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Им достаточно перейти по созданной автором конференции ссылке. Точно так же, как в Zoom. Кроме того, у Messenger Rooms нет никаких временных ограничений.

Если вы присоединяетесь к видеочату через приложение Messenger, вы можете использовать эффекты дополненной реальности и новые функции, такими как фоны с эффектом погружения.

Создатель чата выбирает, кто может видеть и присоединяться к нему, и может в любое время удалить кого-либо, а также заблокировать чат, чтобы к нему никто не присоединялся.

Напомним, эксперты установили, что приложение Zoom отправляло личные данные пользователей в Facebook.

Источник: GSM Arena

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