Новое тату каждый день: как британский мастер справляется с карантином

В Великобритании из-за пандемии Covid-19 тату-мастер Крис Вудхед решил каждый день делать новую татуировку, пока не закончится карантин.

До начала режима самоизоляции на его теле было ровно 1 тыс. татуировок — сейчас добавилось уже 40 новых.

Ежедневно после обеда Крис начинает рисовать эскизные проекты, вдохновленные текущей ситуацией. Подготовив все необходимые инструменты, он переносит эскиз на кожу.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chris Woodhead (@adverse.camber) 1 Кві 2020 р. о 7:42 PDT

— Я считаю, что татуировки — это своеобразная терапия. Сейчас я рисую то, что у меня на душе, — говорит он.

Некоторые татуировки Крис посвящает теме карантина.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Chris Woodhead (@adverse.camber) 30 Бер 2020 р. о 8:13 PDT

— Когда это все закончится?

Напомним, в Британии начинаются первые испытания вакцины от Covid-19 на людях. К середине мая вакцину протестуют на 500 добровольцах.