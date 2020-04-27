PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Новое тату каждый день: как британский мастер справляется с карантином

В Великобритании из-за пандемии Covid-19 тату-мастер Крис Вудхед решил каждый день делать новую татуировку, пока не закончится карантин.

До начала режима самоизоляции на его теле было ровно 1 тыс. татуировок — сейчас добавилось уже 40 новых.

Ежедневно после обеда Крис начинает рисовать эскизные проекты, вдохновленные текущей ситуацией. Подготовив все необходимые инструменты, он переносит эскиз на кожу.

Читайте: В Великобритании от Covid-19 умерла беременная медсестра

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Chris Woodhead (@adverse.camber)

— Я считаю, что татуировки — это своеобразная терапия. Сейчас я рисую то, что у меня на душе, — говорит он.

Некоторые татуировки Крис посвящает теме карантина.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Chris Woodhead (@adverse.camber)

— Когда это все закончится?

Напомним, в Британии начинаются первые испытания вакцины от Covid-19 на людях. К середине мая вакцину протестуют на 500 добровольцах.

Источник: ВВС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка