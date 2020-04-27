Новое тату каждый день: как британский мастер справляется с карантином

В Великобритании из-за пандемии Covid-19 тату-мастер Крис Вудхед решил каждый день делать новую татуировку, пока не закончится карантин.
До начала режима самоизоляции на его теле было ровно 1 тыс. татуировок — сейчас добавилось уже 40 новых.
Ежедневно после обеда Крис начинает рисовать эскизные проекты, вдохновленные текущей ситуацией. Подготовив все необходимые инструменты, он переносит эскиз на кожу.
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— Я считаю, что татуировки — это своеобразная терапия. Сейчас я рисую то, что у меня на душе, — говорит он.
Некоторые татуировки Крис посвящает теме карантина.
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— Когда это все закончится?
Напомним, в Британии начинаются первые испытания вакцины от Covid-19 на людях. К середине мая вакцину протестуют на 500 добровольцах.