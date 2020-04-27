Погода в Украине на сегодня, 27 апреля 2020

В западных и северных регионах Украины в понедельник, 27 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Температура днем 12°…15°, ночью 3°…5°.

Примерно такую же погоду синоптики прогнозируют и в центральных регионах.

На Востоке ожидаются осадки в виде дождя, воздух прогреется до 14° днем и до 7° ночью.

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В южных областях традиционно теплее всего. Температура воздуха днем 14°…16° днем, 4°…7° ночью.

Напомним, в Закарпатской области 25 апреля, несмотря на плюсовую погоду, пошел снег.