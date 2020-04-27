Как правильно жарить вкусный шашлык

Майские праздники на носу, и украинцы начинают готовиться к застолью, которое традиционно не обходится без шашлыка. Многие уже сейчас задаются вопросами — как жарить шашлык, какое мясо купить, как сделать маринад и как правильно готовить блюдо.

Факты ICTV решили подсказать, как правильно жарить шашлык — от выбора и подготовки продуктов до приготовления мяса.

Как выбрать продукты для шашлыка

Мясо

Для шашлыка годится не любой сорт мяса, не из любой части туши. Оно обязательно должно быть мягким и в меру жирным.

Какую часть лучше выбрать:

говядина — для вкусного шашлыка идеально подойдет филе;

— для вкусного шашлыка идеально подойдет филе; свинина — лучше выбирать ошеек или окорок;

— лучше выбирать ошеек или окорок; баранина — для блюда лучше отобрать вырезку;

— для блюда лучше отобрать вырезку; курица — можно жарить целиком.

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Овощи

Идеальный шашлык нельзя представить без овощей. Кто-то добавляет лишь лук, другие же экспериментируют с самыми разными дополнениями.

Какими овощами разнообразить шашлык:

лук;

болгарский перец;

молодые кабачки;

баклажаны;

помидоры.

Можно добавлять и грибы. Кстати, можно приготовить и вкусный вегетарианский шашлык только из овощей. Легкий привкус дыма только подчеркнет их вкус.

Рыба

Альтернативой мясному шашлыку может стать рыбный или из морепродуктов.

При выборе рыбы для шашлыка нужно ориентироваться на виды средней жирности.

Какая рыба подходит для шашлыка:

осетр;

лосось;

сом.

А вот из морепродуктов для шашлыка идеально подходят креветки.

Как правильно подготовить продукты и угли

Маринад

Подобрав продукты для самого вкусного шашлыка, стоит переходить к их маринованию. Правильно приготовленный маринад смягчает мясо, не подавляет, а подчеркивает лучшие вкусовые качества продуктов.

Какие идеальные основы для маринада:

вино;

кефир;

йогурт;

луковый сок.

Специи стоить выбирать по своему вкусу.

Во время приготовления маринада стоит придерживаться таких правил:

не злоупотреблять кислыми средами, солью и специями;

кислыми средами, солью и специями; мариновать шашлык нужно несколько часов , а лучше оставить мясо в маринаде на ночь;

, а лучше оставить мясо в маринаде на ночь; не стоит мариновать шашлык в майонезе, этот соус для этого не предназначен.

Угли

После маринования идет процесс обжаривания шашлыка. Для этого нужно подобрать правильные угли или дрова.

Готовые угли — идеальный вариант. Но если нет возможности их купить или нет желания лишний раз тратиться, можно подготовить их самостоятельно.

Какие дрова подойдут для шашлыка:

береза;

липа;

дуб;

вишня;

яблоня;

виноградная лоза.

Поленья из хвойных деревьев, клена и других ароматных видов деревьев испортят вкус шашлыка.

Подобрав дрова, нужно развести огонь. Для этого также не стоит использовать жидкости или материалы с едким запахом. Развести костер надо заблаговременно, ведь правильно жарить шашлык на седых угольках, дающих стабильное, ровное тепло.

Как правильно жарить шашлык

После всех подготовительных процессов начинается процесс жарки шашлыка. Что нужно знать на этом этапе?

Насаживать шашлык нужно правильно . Кусочки свинины и курицы лучше размещать на шампуре отдельно друг от друга. Так они быстрее и лучше приготовятся внутри. Говядину и баранину, наоборот, лучше нанизывать вплотную друг к другу, чтобы сохранить сочность.

. Кусочки свинины и курицы лучше размещать на шампуре отдельно друг от друга. Так они быстрее и лучше приготовятся внутри. Говядину и баранину, наоборот, лучше нанизывать вплотную друг к другу, чтобы сохранить сочность. Нужно постоянно поворачивать мясо . Регулярно поворачивая шампуры с шашлыком, можно получить равномерную румяную корочку снаружи и мягкое сочное мясо внутри.

. Регулярно поворачивая шампуры с шашлыком, можно получить равномерную румяную корочку снаружи и мягкое сочное мясо внутри. Ни в коем случае нельзя допускать образование огня . В таком случае есть риск, что мясо просто сгорит.

. В таком случае есть риск, что мясо просто сгорит. Надо менять шампуры местами. Если некоторые шампуры готовятся быстрее других, нужно переместить их на край мангала, а более сырые разместить в центре.

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Напомним, ранее мы писали, сколько будут отдыхать украинцы на майские праздники.