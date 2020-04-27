27 апреля по церковному календарю, верующие сегодня чествуют День памяти Святителя Мартина и мучеников Антония и Иоанна.

27 апреля именины отмечают владельцы таких имен: Антон, Иван, Мартин, Зита, Фелиция, Роксолана.

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Народные приметы и традиции

Ранний взлет пчел — будет прекрасная весна.

Много сока из березы течет — до поздней осени.

Если ива зацвела и прилетели ласточки и стрижи, то стоит уже высаживать саженцы.

Увидеть в этот день в небе одинокого журавля — к удаче, пару — к свадьбе, стаю — до приезда желанных гостей.

Что нельзя делать сегодня

Не ешьте сегодня жирную пищу, поскольку она плохо повлияет на ваше самочувствие.

Нельзя, чтобы в доме был беспорядок, вещи нестиранные, а растения не политы. Иначе в вашем доме не будет умных и хороших людей.

Если встречаете человека с полным ведром или с мусорным пакетом — не переходите ему дорогу, дайте пройти, иначе вы перейдете дорогу собственном везению.

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