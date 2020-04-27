Погода на майские праздники в Украине (КАРТА)

Погода на майские праздники в Украине будет дождливой, в большинстве регионов пройдут грозы.

Погода в Украине 1 мая

В западных и южных регионах Украины пройдут грозы и дожди. Температура днем 15°…22°, ночью 6°…12°.

На Севере и Центре страны также ожидаются осадки, однако, только ночью. Воздух прогреется до 20° днем и 10° ночью.

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В восточных регионах синоптики грозы прогнозируют днем. Температура 21°…24° днем, 7°…10° ночью.

Лишь на Луганщине будет облачная с прояснениями погода.

Погода в Украине 2 мая

В субботу, 2 мая, в северных и западных также будут громыхать грозы. Ночью столбики термометров покажут 15°…19° днем и 7°…10° ночью.

На Юге, Центре и Востоке тоже пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется от 15° до 24° днем, от 8° до 12° ночью.

Ранее Факты ICTV писали о выходных на майские праздники. Согласно распоряжению Кабинета министров, в Украине 1 и 9 мая — официальные государственные выходные.