Бункер за $80 тыс. и яхта за $200 млн. Как спасаются от коронавируса миллионеры

Просторные комнаты, дорогие сорта дерева в отделке, огромный бассейн, камин и даже собственный кинотеатр. То, что напоминает роскошные апартаменты, на самом деле подземный бункер класса люкс.

На подобные хранилища судного дня сейчас в США — настоящий бум. Коронавирус загоняет богачей под землю. Они платят бешеные деньги, чтобы быть подальше от людей в разгар пандемии.

Стоимость укрытия более 80 тыс. долларов. И это бюджетный вариант.

Те же, кому подземелья не по душе, уединение ищут посреди моря. Изолировавшись на роскошной яхте. 138 метров сплошной роскоши. Одна из крупнейших и самых дорогих яхт в мире.

Именно в таких апартаментах за 200 млн долларов самоизолировался известный американский продюсер и миллиардер Дэвид Геффен.

Пятиэтажное судно с бассейном, тренажерным залом и даже винным погребом дрейфует в карибском море. Еще дальше пошли российские олигархи. Мегаяхты миллиардеров Алишера Усманова и Романа Абрамовича оснастили лазаретами.

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Убегают и на частных самолетах. Цены за перелет в одну сторону стартуют от 10 тыс. долларов с человека.

На подобных лайнерах летают Билл Гейтс, футболист Дэвид Бекхэм и телеведущая Опра Уинфри.

Отдых в роскошных апартаментах в полной изоляции.

Даже еду доставляют без контакта с посетителем. А при необходимости к вашим услугам частная медицинская служба. Сутки в таких апартаментах стоит под тысячу долларов. Еще столько же придется выложить за медуслуги, плюс 500 долларов за тестирование.

Несмотря на высокие цены спрос на такие номера люкс для самоизоляции — немалый. Подобные сервисы для VIP клиентов есть уже и в отелях США.

Что такое VIP изоляция, знают и украинские миллионеры.

Он встретил начало пандемии в роскошном горнолыжном курорте Куршевеле во французских Альпах. Народный депутат Сергей Шахов говорит, может себе такое позволить.

Двухэтажный дом за высоким забором. Двор с собственным садом. И все это посреди Киева. Такую изоляцию организовал себе известный украинский инвестор и миллионер Дмитрий Томчук.

Если с богатыми и знаменитыми все более или менее понятно, то где же прячутся от коронавируса президенты и короли? Король Таиланда дистанцировался в роскошном отеле в Германии. А чтобы не было одиноко, взял с собой двадцать молодых прислужниц.

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