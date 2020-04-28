День ангела Анастасии посвящен женщинам с именем, которое переводится с греческого языка, как возвращение к жизни, воскресение, возрожденная, бессмертная.
Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия – великомученица Анастасия и Анастасия Рымлянина.
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Бытует мнение, что девушки с таким именем должны быть хорошими мастерицами, заботливыми мамами и верными женами.
Скорее всего, у всех в окружении есть Анастасии. Не обделите их вниманием и поздравьте с праздником открытками, которые собрали Факты ICTV.
Ранее Факты ICTV также публиковали поздравления с днем ангела Анастасии в СМС.