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Факты / Lifestyle

День ангела Анастасии — поздравления в картинках

День ангела Анастасии посвящен женщинам с именем, которое переводится с греческого языка, как возвращение к жизни, воскресение, возрожденная, бессмертная.

Среди православных особо почитаются святые с именем Анастасия – великомученица Анастасия и Анастасия Рымлянина.

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Бытует мнение, что девушки с таким именем должны быть хорошими мастерицами, заботливыми мамами и верными женами.

Скорее всего, у всех в окружении есть Анастасии. Не обделите их вниманием и поздравьте с праздником открытками, которые собрали Факты ICTV.

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Ранее Факты ICTV также публиковали поздравления с днем ангела Анастасии в СМС.

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